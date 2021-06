POL-HRO: Auffindung der seit dem 18.06.2021 aus Dümmer vermissten 70-jährigen Person

Hagenow (ots) -



Aufgrund neuer Hinweise zu einer seit dem 18.06.2021 vermissten

70-jährigen Person im Bereich 19073 Dümmer führte das Polizeirevier

Gadebusch mit zusätzlich unterstellten Einsatzkräften am 20.06.2021

zwischen 11:30 Uhr und 20:00 Uhr intensive Such- und

Fahndungsmaßnahmen

im Bereich Groß Brütz, mit dem Ziel der Auffindung der vermissten

Person, durch.



Zum Einsatz kamen neben einem Polizeihubschrauber und

Personensuchhunden der Landespolizei M-V auch die

Rettungshundestaffel "Nordelbe e.V." mit 5 Rettungssuchhunden sowie

die Drohnenstaffel des Deutschen Roten Kreuzes.



Neben zahlreichen freiwilligen Bürgern aus den umliegenden Gemeinden,

welche die Suchmaßnahmen unterstützten, waren insgesamt 36 Beamte der

Landespolizei M-V an den Einsatzmaßnahmen beteiligt.



Nach Abprüfung aller eingegangenen Hinweise und erlangten

Erkenntnisse wurden die Suchmaßnahmen in diesem Bereich ergebnislos

beendet.



Am 20.06.2021 gegen 20:30 Uhr vernahm ein Hinweisgeber aus einem

Waldstück nahe der Ortschaft Pogreß Hilferufe. Die entsendeten

Polizeikräfte konnten im dichten Unterholz den 70-jährigen Vermissten

stark dehydriert auffinden. Durch die herbeigerufene Feuerwehr konnte

der Mann geborgen und durch die Rettungskräfte ins Krankenhaus

verbracht werden.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe der Bevölkerung und bittet

um die Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten.



PHK Thomas Hühn

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell