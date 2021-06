POL-HRO: Illegale Techno-Party aufgelöst

Rostock (ots) -



Am 19.06.2021 gegen 22:25 Uhr kam es zu einem Polizeieinsatz

bezüglicher einer nicht angemeldeten Techno-Party. Durch die

Hinweisgeberin wurde bekannt, dass sich mindestens 1000 Personen in

einem Waldstück zwischen Groß Stove und Kritzmow zum Feiern

versammelt haben.



Aus diesem Grund wurden starke Polizeikräfte zusammengezogen, um

einen weiteren Zustrom zu der Veranstaltung zu unterbinden

beziehungsweise diese dann aufzulösen und die Veranstalter zu

identifizieren.



Nachdem die Teilnehmer der Party von dem Polizeieinsatz Wind bekamen,

setzte unvermittelt eine Abwanderungsbewegung ein. Vor Ort konnten

schließlich noch ca. 200 Teilnehmer sowie eine professionelle

Musikanlage festgestellt werden.



Die Party wurde durch die Polizei beendet, worauf die Teilnehmer die

Örtlichkeit friedlich verließen.



Es wurden schließlich 3 Verantwortliche identifiziert. Gegen diese

wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verdachts des Verstoßes

gegen das Landeswaldgesetz bzw. die Waldbrandschutzverordnung

eingeleitet.



Insgesamt waren 13 Funkwagen mit insgesamt 35 Beamten im Einsatz.

Dieser verlief friedlich und die Verantwortlichen verhielten sich die

ganze Zeit über kooperativ. So wurde das Waldstück vor Verlassen aus

freien Stücken durch die Teilnehmer noch aufgeräumt, was heutzutage

leider keine Selbstverständlichkeit ist.



PHK Göttert

Polizeihauptrevier Bad Doberan



