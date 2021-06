POL-HRO: Kradfahrer nach Verkehrsunfall lebensbedrohlich verletzt

PLau (ots) -



Am 19.06.2021 gegen 20:40 Uhr ereignete sich auf der K124 zwischen

Techentin und Below ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger

deutscher Fahrzeugführer aus der Region kam ausgangs einer Linkskurve

mit seinem Kraftrad alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab,

stürzte und kam in der Nebenanlage zum Liegen.



Bei dem Sturz zog sich der Fahrzeugführer lebensbedrohliche

Verletzungen zu und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein

Klinikum verbracht.



Das Kraftrad war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit.



Im Zuge der Ermittlungen zum Unfallhergang wurde festgestellt, dass

der Fahrzeugführer das Kraftrad ohne erforderliche Fahrerlaubnis

geführt hat.



Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Des Weiteren erwartet auch den Halter des Kraftrades ein

Ermittlungsverfahren, da er dem verunglückten Fahrer die Fahrt mit

seinem Kraftrad gestattet hat, obwohl dieser nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis war.



POK Bornmann-Bartels

Polizeirevier Plau



