POL-NB: Radfahrer bei Gruppenausfahrt schwer verletzt

Ueckermünde (LK VG) (ots) - Am 19.06.2021, gegen 13:10 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L28 zwischen Ahlbeck und Gegensee gemeldet. Hierbei kam es während einer Fahrradausfahrt mit elf Rennradfahrern zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Nach einer Kurve geriet der 50-jährige Unfallverursacher aufgrund von Unaufmerksamkeit mit seinem Vorderrad kurzzeitig in das Hinterrad des Vordermannes. Daraufhin verlor der deutsche Radfahrer die Kontrolle über sein Rennrad und stürzte. Im Zuge dessen kollidierte der Unfallverursache mit seinen 58-jährigen Nebenmann und riss diesen ebenfalls mit zu Boden. Bei dem Unfall verletzte sich der Unfallverursacher schwer und musste für die weitere Behandlung ins AMEOS Klinikum Ueckermünde verbracht werden. Der zweite Beteiligte blieb ohne Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 200,-EUR.



