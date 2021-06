POL-NB: Diebstahl eines PKW Audi A6 in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Am 18.06.2021 zeigte eine 46-jährige Deutsche den Diebstahl ihres PKW an. Unbekannte Täter entwendeten das Fahrzeug im Zeitraum vom 13.06.2021 21:30 Uhr bis zum 18.06.2021 09:00 Uhr aus der Neustrelitzer Straße 71 in 17033 Neubrandenburg. Dort war er durch die Geschädigte ordnungsgemäß auf einem Parkplatz geparkt worden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen PKW Audi A6, in der Farbe Blau und mit dem amtlichen Kennzeichen MST-TK 147. Der Wert des entwendeten Fahrzeuges beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR.



Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter der Telefonnummer 0395-55825224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



