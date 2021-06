POL-NB: 51-jähriger Mann bei Wildunfall auf der B 96 (LK MSE) verletzt

Neustrelitz (ots) - Nach einer Kollision eines PKW Audi auf der B 96 Höhe Blumenholz (LK MSE) am 18.06.2021, 20.40 Uhr mit einem Damhirsch wurde der 51-jährige Fahrer verletzt. Der Mann wurde durch Sanitäter der Feuerwehr ambulant versorgt. Das schwer verletzte Tier musste durch Beamte des PHR Neustrelitz durch einen Schuss aus der Dienstwaffe erlöst werden. Bei der Kollision wurde der beteiligte PKW so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Gesamtschaden beträgt ca. 10.000 EUR.



