POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses

Parchim (ots) -



Am 18.06.2021 gegen 19:30 Uhr kam es in 19374 Raduhn zu einem Brand

eines Einfamilienhauses. Zeugen teilten mit, dass eine laute

Explosion zu vernehmen war. Daraufhin stand der gesamte Dachstuhl des

Einfamilienhauses in Flammen. Durch das Feuer und teilweise

herunterfallende Dachziegel wurde eine angrenzende Hecke sowie ein

nahegelegenes Fahrzeug beschädigt.



Die eingesetzten Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus den

umliegenden Gemeinden konnten den Brand löschen und ein weiteres

Ausbreiten verhindern. Der Dachstuhl des Einfamilienhauses brannte

vollständig aus. Während des Feuers waren vermehrt Knallgeräusche

wahrzunehmen. Nach ersten Erkenntnissen wurden Pyrotechnik im

Dachstuhl gelagert.



Das Einfamilienhaus ist durch den Brand und die anschließenden

Löschmaßnahmen aktuell nicht bewohnbar. Insgesamt entstand ein

Sachschaden von 250.000 EUR, Personen wurden nicht verletzt.



Nach ersten Ermittlungen zur Brandursache ist es wahrscheinlich, dass

sich die gelagerte Pyrotechnik selbst entzündet hat. Die

Kriminalpolizeri nahm die Ermittlungen zur fahrlässigen Brandstiftung

auf.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt machen können,

melden sich bitte bei der Polizei Parchim unter 03871 - 6000 oder im

Internet www.polizei.mvnet.de.



PK Henning Krause

Polizeihauptrevier Parchim



