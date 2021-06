POL-HWI: Löschung Vermisstenfahndung nach 14-Jähriger aus Herrnburg

Herrnburg (ots) - Die am heutigen Morgen veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einer 14-jährigen Jugendlichen aus Herrnburg wird hiermit zurückgenommen.



Die Jugendliche ist wohlbehalten selbstständig nach Hause zurückgekehrt.



Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet um die Löschung aller in diesem Zusammenhang gespeicherten Daten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Annette Schomann

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell