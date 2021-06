POL-NB: Verlust einer Dienstwaffe in Greifswald

Greifswald (ots) - Derzeit wird in Greifswald nach einer dienstlichen Pistole mit einem Magazin (8 Patronen) der Landespolizei M-V gefahndet.



Ein Beamter des Polizeihauptrevieres Greifswald gab an, seine Waffe verloren zu haben.

Die Umstände sind derzeit völlig unklar und werden intensiv ermittelt. Der Beamte hat akute gesundheitliche Probleme, sodass er nicht befragt werden kann.

Auch in Hinblick auf mögliche disziplinarrechtliche Maßnahmen können derzeit keine näheren Auskünfte erteilt werden.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell