LWSPA M-V: Die Wasserschutzpolizei informiert über Verhaltensregeln beim Baden

Waldeck (ots) - Am 17.06.2021 verunglückten drei Personen beim Baden bzw. Schwimmen tödlich. Bei zwei Verunglückten mussten umfangreiche Suchmaßnahmen mit mehreren Rettungskräften und -mitteln eingeleitet worden, die letztendlich zum Auffinden der Personen führten.

Die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern will aus diesem aktuellen Anlass hier direkt einige Verhaltensregeln für ein sicheres Bade- und Wassersporterlebnis mit auf den Weg geben:



- Gerade bei den derzeit herrschenden hohen Temperaturen ist ein

Abkühlen vor dem Baden gehen unbedingt erforderlich.

- Sicheres Schwimmen ist Pflicht - egal ob Sie als Badegast oder

Wassersportler unterwegs sind.

- Das Tragen von Schwimmwesten auf Wasserfahrzeugen sollte ein

Selbstverständnis für Sie sein.

- Gegenseitige Rücksichtnahme von Wassersportlern und Badegästen

ist oberstes Gebot.

- Informieren Sie sich vorab über das Wetter und behalten Sie es

auch während Ihrer Aktivitäten immer im Blick.

- Geben Sie immer jemanden Bescheid, wenn Sie allein aufs Wasser

gehen. So kann notfalls Hilfe geholt werden, sollten Sie nach

Ablauf des vereinbarten Zeitfensters nicht zurück sein.

- Führen Sie Ihr Mobiltelefon aufgeladen und wasserdicht verpackt

während Ihrer Aktivität mit.

- Wir empfehlen Ihnen mindestens zu zweit schwimmen, paddeln oder

surfen zu gehen.



