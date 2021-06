POL-LWL: Fahrer von Kleinkraftrad bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Vielank (ots) - Auf der Landesstraße 04 zwischen Woosmer und Tewswoos ist am frühen Freitagmorgen der Fahrer eines Kleinkraftrades bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Das 63-jährige deutsche Unfallopfer kam anschließend mit einer erlittenen Kopfverletzung ins Krankenhaus. Eigenen Angaben zufolge war der 63-Jährige einem Reh auf der Straße ausgewichen, worauf er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden.



