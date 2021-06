POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier Leichtverletzten auf der BAB 19 zwischen der AS Wittstock und AS Röbel in Richtung Rostock

Güstrow (ots) -



Am 18.06.2021 gegen 02:00 Uhr fuhr ein PKW BMW, besetzt mit vier

Personen aus dem Land Thüringen bzw. Sachsen, aufgrund von

Unaufmerksamkeit auf einen vorausfahrenden Kleinlastwagen aus Polen

auf.

Der Kleinlastwagen kam in weiterer Folge nach rechts von der Fahrbahn

ab, durchbrach den Wildzaun und blieb auf der Seite in der

Nebenanlage liegen.

Ein 42jähriger deutscher Fahrzeugführer aus dem Landkreis Greiz

(Thüringen) sowie die drei Insassen des PKW wurden dabei leicht

verletzt. Eine Insassin wurde in ein naheliegendes Krankenhaus zur

weiteren Untersuchung verbracht. Der 31jährige polnische

Fahrzeugführer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr

fahrbereit.

Der Sachschaden wird auf 37.000 Euro geschätzt.

Die BAB 19 musste aufgrund der notärztlichen Versorgung und aufgrund

von Bergungsarbeiten zwischen der AS Wittstock und AS Röbel für etwa

vier Stunden halbseitig gesperrt werden



