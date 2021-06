POL-SN: Einjähriger Junge aus dem Fenster gestürzt

Schwerin (ots) - Am Donnerstagvormittag stürzte ein einjähriger deutscher Junge gegen 10:00 Uhr aus dem Fenster einer Wohnung in der vierten Etage

eines Mehrfamilienhauses im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz und verletzte sich dabei schwer.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen übernommen Nach ersten Einschätzungen wird von einem Unglücksfall ausgegangen.



Die Polizei Schwerin bittet in diesem Zusammenhang, dass sich mögliche Zeugen/Hinweisgeber unter

den Rufnummern 0385/5180-2224 bzw. 0385/5180-1560 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de bei der Polizei melden.



Da es in dieser Woche bereits zum zweiten Mal zu einem Sturz eines Kleinkindes aus größerer Höhe aus einem Wohnhaus gekommen ist, bittet die Schweriner Polizei insbesondere Eltern von Klein- und Kleinstkindern, diese nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von geöffneten Fenstern oder auf Balkonen zurückzulassen. Die beiden zurückliegenden Vorfälle haben gezeigt, dass sich solche Unglücksfälle selbst in kurzen Momenten der Unachtsamkeit ereignen können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Steffen Witt-Manß

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell