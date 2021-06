POL-HST: Vorsicht: Betrugsmasche mit Online Brokern

Bergen auf Rügen (ots) - Am 16.06.2021 erschien ein 61-jähriger Deutscher im Polizeihauptrevier Bergen und erstattetet gleich in zwei Fällen Anzeige wegen des Verdachts des Betruges.



Der Mann aus Bergen hat auf einer vermeintlichen Handelsplattform ein Konto eröffnet und insgesamt knapp 1.200 Euro bei der Firma "Interactive-Trading" angelegt. In weiterer Folge wurden ihm ein guter Kurs und Gewinne in Aussicht gestellt. Nach aktuellen Erkenntnissen gelang es dem 61-Jährigen bislang nicht, den angeblichen Gewinn und sein ursprünglich eingezahltes Geld zurück zubekommen, da die Firma nicht mehr erreichbar sei.



Auch bei einer anderen Firma namens "Equity-Broker" habe er nach aktuellem Stand insgesamt 2.000 Euro angelegt, in dem Glauben, dass es sich bei der Firma um eine legale Aktiengesellschaft handelt.

Erst über die Hausbank des Mannes wurde aufgedeckt, dass der Geschädigte einem Betrug auferlegen ist, da diese Firma dort für Betrugshandlungen bekannt sei.



Die Polizei rät daher auf folgende wichtige Hinweise zu achten:



- Kein seriöser Broker wird eine bestimmte Rendite versprechen

oder zu einer bestimmten Anlagesumme drängen. - Besondere Vorsicht

ist bei automatisierten Handelssystemen geboten. - Auch die Forderung

nach Überweisung von Steuern, sollte ein deutliches Warnsignal sein.

- Weiterhin sollte man dringend ein Blick auf den Sitz des

Unternehmens werfen, hier raten wir bei der Dominikanischen Republik,

den Marshallinseln oder auch den Malediven zu Vorsicht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell