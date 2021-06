POL-HST: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines E-Bikes aus einem Baumarkt in Grimmen

Grimmen (ots) - Am Morgen des 17.Juni 2021 hat ein aktuell unbekannter Täter im "EGN Baustoffhandel" (Straße Am Stadtwald) in Grimmen ein hochwertiges Elektrofahrrad entwendet.



Nach aktuellen Ermittlungen betrat gegen 08:10 Uhr eine männliche Person im Alter zwischen 20 und 30 Jahren den Baumarkt. Der Mann ist etwa 180 cm groß und war mit einem langarmigen Oberteil im Camouflage-Look bekleidet (Tarnbekleidung). Der vermeintliche Täter hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen, eine dunkle Sonnenbrille auf und trug eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Aussagen zur Nationalität können nicht getroffen werden.



Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Fischer EM 1724 in 29 Zoll Rahmengröße mit einem Verkaufswert von knapp 1.700 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung:



- Wer hat die Tat beobachtet oder kann weitere Angaben zum Täter

machen?



- Ist jemand im Besitz eines solchen Fahrrads ohne einen

Kaufbelegs zu besitzen?



- Können weitere tatrelevante Hinweise gegeben werden?



- Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrads oder der

Fluchtrichtung des Täters geben?



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Grimmen unter 038326/570, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



