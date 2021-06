POL-HST: Korrektur zur Pressemitteilung: ´Fund einer Aufzuchtsanlage für Betäubungsmittel bei einer Durchsuchung in Stralsund´

Stralsund (ots) - In der gestrigen Pressemitteilung wurde über die Realisierung eines Durchsuchungsbeschluss gegen einen 33-jährigen Deutschen berichtet der im dringenden Tatverdacht steht Betäubungsmittel in seiner Wohnung anzupflanzen.



zur Pressemitteilung nutzen Sie bitte folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4943335



In der Pressemeldung wurde der Ertrag in einer falschen Einheit angegeben. Nach einer Berechnung der Ermittler hätten die Pflanzen einen Ertrag von bis zu 900 Gramm Marihuana Blüten ergeben können.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Jennifer Fischer

Telefon: 03831/245-204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund





Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell