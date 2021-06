POL-NB: Feuerwehreinsatz auf dem Gelände des Helios-Klinikums in Stralsund

Stralsund (ots) - In den frühen Morgenstunden des 17.07. gab es auf dem Gelände des Helios Klinikums Stralsund einen Feuerwehreinsatz auf Grund eines gemeldeten Brandes.

Auf dem Gelände des Klinikums befindet sich ein Kapelle, die für Andachten und Gottesdienste von Patienten genutzt wird.

Bisher unbekannte Täter versuchten mittels eines Brandsatzes die Kirche anzuzünden. Dies gelang nicht.

Ein Mitarbeiter des Klinikums bemerkte den Vorfall und alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich keine Personen an bzw. in der Kapelle.

Die Feuerwehr Stralsund kam zu Einsatz.

Der Sachschaden wird auf 250,-EUR geschätzt.

Es wurde Anzeige erstattet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



im Auftrag



Jörg Hübner



Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Stgraße 6

17033 Neubrandenburg

Tel.: 0395/5582 2131

Email: joerg.huebner@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell