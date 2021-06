POL-SN: Zeugenaufruf - Dreijähriger vom Balkon gestürzt

Schwerin (ots) - Das Kriminalkommissariat Schwerin bittet in Zusammenhang mit der Pressemitteilung vom 16.06.2021, 13:22 Uhr, "Dreijähriger vom Balkon gestürzt", mögliche Zeugen/Hinweisgeber zum geschilderten Vorfall, sich unter den Rufnummern 0385/5180-2224 bzw. 0385/5180-1560 oder per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de bei der Polizei zu melden.



