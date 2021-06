POL-LWL: Zwei Autofahrer nach Auffahrunfall zur Beobachtung im Krankenhaus

Groß Laasch (ots) - Nach einem Auffahrunfall am Mittwochvormittag auf der Landesstraße 073 bei Groß Laasch sind zwei beteiligte Autofahrer jeweils zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht worden. Gegen 09:15 Uhr war ein PKW aus noch ungeklärter Ursache auf ein haltendes Auto aufgefahren, wobei ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Landesstraße an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden.



