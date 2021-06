POL-HST: Pferd beschädigt Elektrofunkstreifenwagen auf der Insel Hiddensee

Details anzeigen Bildquelle Polizei Stralsund Bildquelle Polizei Stralsund

Hiddensee (ots) - Beschädigungen am Elektrofunkstreifenwagen der PSt Hiddensee



Am Dienstagmorgen, dem 15.06.2021 kam es auf der Insel Hiddensee zu einem Unfall der etwas anderen Art.



Auf der kraftfahrzeugfreien Insel Hiddensee kommt es für gewöhnlich höchst selten zu Verkehrsunfällen mit Fahrzeugbeteiligung.

Der zuständige Kontaktbeamte war in diesem Fall sogar selbst beteiligt. Der Polizeibeamte, der dem Polizeihauptrevier Bergen angegliedert ist und seinen Dienst auf der Insel versieht, befuhr gegen 10:00 Uhr die Straße Sprenge vom Hafen Vitte kommend.



An der auf Höhe des Strandhotels befindlichen Baustelle, fuhr der deutsche Polizeibeamte in seinem Elektrofahrzeug der Marke Nissan an einer Kutsche samt Gespann vorbei. Durch ein Geräusch auf der Baustelle, erschrak sich die 5-jährige Pferdestute "Jeannie" vermutlich so stark, dass sie nach aktuellen Erkenntnissen seitlich ausschlug und die Beifahrertür des Funkstreifenwagens beschädigte.



Das Pferd und der einheimische deutsche Kutscher blieben glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Schaden wird vorerst auf mindestens 500 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell