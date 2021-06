POL-ANK: 10-Jähriger bei Unfall in Greifswald verletzt

Greifswald (ots) - Gestern Mittag (14.06.2021, 13:15 Uhr) kam es an der Einmündung Koitenhäger Landstraße / Wolgaster Straße in Greifswald zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Das Kind wollte die Koitenhäger Landstraße auf Höhe der Ampel überqueren, als plötzlich ein silberner VW Kombi von der Wolgaster Straße nach rechts in die Koitenhäger Landstraße abbog. Die Ampel zeigte sowohl für den Jungen als auch für den PKW-Fahrer grünes Licht. Der Junge fuhr daraufhin gegen die hintere Tür des VW, konnte sich jedoch abfangen und ein Hinfallen vermeiden. Die PKW-Fahrer stieg sofort aus und erkundigte sich nach dem Zustand des Jungen. Dieser sagte, dass alles in Ordnung ist. Der Mann fuhr daraufhin weiter. Eine Frau hielt in der der Zwischenzeit ebenfalls mit ihrem Audi (vermutlich SUV) an und fragte nach dem Gesundheitszustand des Jungen. Anschließend fuhr auch sie weiter.



Etwas später stellte der Junge doch eine leichte Verletzung an seinem linken Fuß fest und suchte daraufhin gemeinsam mit seinem Vater das Polizeihauptrevier Greifswald auf, um den Unfall zu melden.



Zur Klärung des genauen Unfallhergangs bittet die Polizei nun den VW-Fahrer (ca. 35 bis 40 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 m groß) und die Audi-Fahrerin (ca. 40 Jahre alt) sich bei der Polizei Greifswald unter der Telefonnummer 03834 540-141 zu melden.



