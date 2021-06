POL-ANK: Schlafendes Ehepaar wird von Einbrecher überrascht und angegriffen

Zinnowitz (ots) - In den frühen Morgenstunden (15.06.2021, 03:00 Uhr) ist ein bislang unbekannter und dunkel gekleideter Täter in ein Einfamilienhaus im Fliederweg in Zinnowitz eingebrochen. Nach ersten Informationen verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zum Haus, durchsuchte mehrere Wohn- sowie Büroräume und durchwühlte die Schränke. Durch die lauten Geräusche wurden die Bewohner des Einfamilienhauses, ein Ehepaar im Alter von 43 und 44 Jahren, aufgeschreckt und schauten nach dem Rechten. Dabei trafen sie auf den Einbrecher, der sofort auf den Ehemann eintrat und die Frau mit einem kleinen Gegenstand schlug. Beide wurden zum Glück nur leicht verletzt. Der Täter flüchtete anschließend mit der Beute, nach ersten Informationen sind dies Bargeld und technische Geräte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Mann blieb leider ohne Erfolg.



Die genaue Höhe des Schadens ist noch unklar, beträgt jedoch mehrere tausend Euro. Im Haus befanden sich außerdem die 17-jährige Tochter und der 11-jährige Sohn. Bei allen Personen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.



Ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls, besonders schweren Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hatte bereits vor Ort die Ermittlungen übernommen und sicherte Spuren. Zeugen, die etwas bemerkt haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolgast unter 03836 252-224, der Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



