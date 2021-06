POL-ANK: Unbekannter bricht in Wolgaster Doppelhaus ein, während die Bewohner schliefen

Wolgast (ots) - In der Zeit vom 13.06.2021, 22:30 Uhr bis 14.06.2021, 07:30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte im Lindenweg in Wolgast eingebrochen. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafften, durchsuchten sie mehrere Räume und durchwühlten die Schränke. Nach ersten Informationen haben es die Unbekannten auf Wertsachen abgesehen, da Elektrotechnik und Bargeld gestohlen wurden. Die genaue Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden, beträgt jedoch mehrere tausend Euro.



Die Bewohner des Doppelhauses, ein Ehepaar im Alter von 63 Jahren, beide deutsche Staatsangehörige, haben von dem Vorfall nichts mitbekommen und schliefen im Schlafzimmer. Erst am Morgen stellten sie den Einbruch fest und verständigten die Polizei.



Ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und war zur Spurensicherung vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei in Wolgast unter 03836 252-224, die Internetwache der Polizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Die Polizei möchte an dieser Stelle auf das Angebot der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle aufmerksam machen. Polizeihauptmeister Uwe Schwerin berät unabhängig und neutral zum Thema Einbruchschutz, auf Wunsch auch bei Ihnen zu Hause oder in der Firma. Die Beratung ist für Bürger, Unternehmen, Verbände und Organisationen kostenlos und kann helfen, Schwachstellen der eigenen Wohnungs- und Haussicherung zu erkennen und abzustellen. Herr Schwerin gibt hilfreiche Tipps und Hinweise, wie mit einfachen Mitteln mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden geschaffen werden kann. Einbrechern sind gut gesicherte Türen und Fenster ein Graus, da sie mehr Zeit für die Straftaten aufbringen müssen. Oft ziehen sie daher ab und suchen sich andere Ziele. Für weitergehende Informationen erreichen Sie PHM Schwerin telefonisch unter 03971 251-3506 und per E-Mail unter kbs-anklam@t-online.de.



Zusätzlich führen die Polizisten aller Reviere und Stationen der Polizeiinspektion Anklam sogenannte "Täterstreifen" durch, wobei sie "mit den Augen des Täters" begünstigende Einbruchsmöglichkeiten nicht nur feststellen, sondern diese bei den potentiellen Einbruchsopfern möglichst auch direkt ansprechen.



