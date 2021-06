POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Teterow (ots) -



Am Nachmittag des 14.06.2021 kam es zu einem Verkehrsunfall mit

Personenschaden in der Ortslage Jördenstorf. Die 74 jährige

Fahrzeugführerin kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von

der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einem Fahrrad, welches

von einem Fußgänger geschoben wurde. Im weiteren Verlauf des Unfalls

durchbrach das Fahrzeug einen Gartenzaun und kollidierte im Anschluss

mit der Hauswand eines Wohnhauses.



Der Besitzer des Fahrrades konnte sich rechtzeitig in Sicherheit

bringen und wurde nicht verletzt. Die 74 jährige Unfallverursacherin

wurde zur weiteren Behandlung durch den Rettungshubschrauber in das

Uni-Klinikum Rostock verbracht. Am Wohnhaus entstand ein zur Zeit

noch nicht bezifferbarer Sachschaden. Zum Zwecke der

Unfallrekonstruktion sowie zur Unfallursachenermittlung wurde die

DEKRA zum Einsatz gebracht. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin

erlitt einen Totalschaden und musste durch eine Abschleppunternehmen

geborgen werden.



