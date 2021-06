POL-GÜ: Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch gestellt

Sanitz (ots) - ~Der Geschädigte Hausbesitzer (60 Jahre) aus Cordshagen/Blankenhagen rief am 14.06.2021 gegen 07:10 Uhr bei der Polizei an und teilte mit, dass auf seiner Auffahrt ein Fahrzeug steht, welches ihm nicht gehöre. Zudem sei ein Fenster zum Haus aufgehebelt. Beim Eintreffen der Beamten am Einsatzort konnte im Fahrzeug eine 35 Jährige festgestellt werden. Die Spurenlage ließ den Schluss zu, dass es einen weiteren Täter geben muss und so wurde das Einfamilienhaus durchsucht. Eine Person konnte nicht angetroffen werden. Der Suchbereich wurde ausgeweitet und zur Unterstützung ein Fährtenhund und Polizeihubschrauber in Einsatz gebracht. Im Rahmen der Nahbereichssuche konnte im Bereich Groß Kussewitz ein 32 Jähriger als zweiter Tatverdächtiger gestellt werden. Der Kriminaldauerdienst Rostock war zur Tatortarbeit und Spurensicherung im Einsatz. Nach vorliegenden Informationen wurden keine Gegenstände entwendet.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an und so befinden sich beide Personen weiterhin im polizeilichen Gewahrsam.



Alle genannten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.~



