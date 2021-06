44-jähriger Rostocker vermisst

Details anzeigen vermisste Person vermisste Person

Die Rostocker Kriminalpolizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem 44-jährigen Hauke KÄDING aus Rostock.

Personenbeschreibung:

ca. 190 cm groß

schlanke Gestalt

Bekleidung:

unbekannt

Mitgeführte Gegenstände:

Vermutlich führt der Vermisste sein Portemonnaie und seinen Wohnungsschlüssel mit sich.

Nach jetzigem Erkenntnisstand verließ Herr Käding am 8. Juni 2021 die Universitätsmedizin Rostock, Zentrum für Nervenheilkunde (UNK) in Gehlsdorf. Zu einem vereinbarten Termin bei einer Ärztin am 11. Juni 2021 ist er nicht erschienen. Die vermisste Person ist psychisch instabil. Es gibt derzeit keinerlei Anhaltspunkte, wo er sich aufhalten könnte. Alle bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Die Polizei bittet deshalb um Mithilfe.



Wer hat Hauke Käding seit seinem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock, Ulmenstraße 54 unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder auch die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.