POL-ANK: Graffiti-Sprayer nach Bürgerhinweis in Anklam gestellt

Anklam (ots) - Gestern Morgen (13.06.2021, ca. 06:45 Uhr) meldete eine 52-jährige deutsche Bürgerin der Polizei, dass sich an der Peene im Bereich der Mauerstraße in Anklam drei alkoholisierte Personen befinden, die den Brückenpfeiler mit Farbe besprüht haben sollen. Mehrere Beamte des Polizeihauptreviers Anklam waren im Einsatz und konnten die Personen noch in der Nähe des Tatortes in der Heilige-Geist-Straße feststellen und kontrollieren. Es handelte sich um zwei deutsche Männer im Alter von 22 und eine deutsche Frau im Alter von 19 Jahren. Zeitgleich konnten die Beamten die Aussage der Bürgerin bestätigen, da sich am Brückenpfeiler zwei Graffiti befanden, bei denen die Farbe noch nicht gänzlich getrocknet war.



Im Rahmen der Durchsuchung der drei Tatverdächtigen stellten die Polizistinnen und Polizisten mehrere Sprühdosen und weitere Beweismittel im Rucksack eines 22-Jährigen fest. Diese Gegenstände wurden sichergestellt. Zudem befand sich Farbe an beiden Händen des jungen Mannes. Hinzu kommt, dass alle drei Personen alkoholisiert waren. Eine Alkoholvortest ergab Werte von 1,95 sowie 2,18 Promille bei den beiden Männern und 0,87 Promille bei der Frau.



Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen.



Die Polizei bedankt sich an dieser Stelle bei der Hinweisgeberin. Durch die schnelle Information war es den Einsatzkräften möglich, die Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes zu stellen.



