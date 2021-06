POL-LWL: Polizei warnt vor Corona- Schockanrufen

Sternberg/ Hagenow (ots) - Aktuell liegen der Polizei mehrere Hinweise zu Schockanrufen von Telefonbetrügern aus den Bereichen Sternberg und Hagenow vor. Unbekannte Anrufer geben sich am Telefon als Ärzte aus, die angeblich einen nahen Angehörigen behandeln (in diesen Fällen der eigene Sohn), der schwer an Corona erkrankt sei und dessen Zustand als kritisch eingeschätzt werde. Für eine erfolgreiche Behandlung sei allerdings ein teures Medikament aus der Schweiz notwendig, wofür die Angerufenen 30.000 Euro bezahlen sollen. In den vier bislang am Montag bekannt gewordenen Fällen kam es nach gegenwärtigen Erkenntnissen nicht zur Geldübergabe an die Betrüger. Die Polizei warnt vor derartigen Anrufen und rät, dubiose Telefonate sofort zu beenden. Aufklärung bringt in der Regel ein Rückruf bei dem im Telefonat genannten Angehörigen. Überdies fordern Ärzte am Telefon niemals Bargeld für eine Corona- Behandlung.



