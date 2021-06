POL-GÜ: Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen

A19 Dummerstorf (ots) - ~Am 14.06.2021 gegen 07:15 Uhr kam es auf der A19, kurz vor der Anschlussstelle Rostock-Nord in Richtung Berlin, zu einem Verkehrsunfall, bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Beteiligt waren ein PKW BMW sowie ein PKW Audi, wobei sich der Audi im Graben befand. Da der Unfallhergang nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock die DEKRA hinzugezogen.

Eines der drei beteiligten Kinder (zwischen 6 und 9 Jahren) einer fünfköpfigen schwedischen Familie klagte über Kopfschmerzen und so wurde ein Rettungswagen angefordert. Dieser forderte weitere Rettungskräfte an und nach der medizinischen Versorgung sind alle sechs beteiligten Personen, auch der 34 jährige deutsche BMW-Fahrer, mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert worden.

Auf Grund des Unfalls waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wiesen einen Totalschaden auf. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.

Die eingesetzten Kräfte vom Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf sperrten zur medizinischen Versorgung, Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge teilweise den Verkehr bis 11:15 Uhr.~



