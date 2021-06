LWSPA M-V: Mann stürzt von Motoryacht ins Wasser

Waren (ots) - Der Wasserschutzpolizei Waren wurde am 12.06.2021 um 18:30 Uhr ein Sachverhalt aus dem Lärzer Hafen gemeldet. Ein Berliner Bootseigner war gegen 18:00 Uhr mit Wartungsarbeiten auf dem Oberdeck seiner Yacht beschäftigt, welche an der Spundwand im Lärzer Hafen festgemacht war. Zur gleichen Zeit befuhr eine Charteryacht mit unangemessen hoher Geschwindigkeit den Lärzer Kanal zu Tal und passierte die Lärzer Hafeneinfahrt, ohne die Geschwindigkeit zu verringern. Durch den so entstandenen Sog und Wellenschlag wurde der Stilllieger derart in Bewegung versetzt, dass der an Bord befindliche Bootseigner ins Wasser stürzte. Dabei verlor er seine Brille. Der Mann konnte sich aus eigener Kraft an Land retten und erlitt keine Verletzungen. An seiner Yacht ist durch die Kollision mit der Spundwand Schaden entstanden.

Die unfallverursachende Charteryacht setzte ihre Fahrt unvermindert in Richtung Mirow fort.

Gegen den 74 jährigen österreichischen Schiffsführer der Charteryacht wird jetzt wegen Gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr ermittelt.

Die Wasserschutzpolizeiinspektion Waren hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



