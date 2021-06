POL-NB: Vier Fahrzeugführer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss in Waren festgestellt

Waren (ots) - Am zurückliegenden Wochenende mussten die Beamten des Polizeihauptreviers in Waren im Rahmen von Verkehrskontrollen zahlreiche Ordnungswidrigkeiten- bzw. Strafanzeigen fertigen, da sich Fahrzeugführer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss im Straßenverkehr bewegten.



Am Freitagabend wurde ein 33-jähriger PKW-Fahrer in Waren-West mit einem Atemalkoholwert von 1,22 Promille angehalten. Die Folge waren eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.



Nicht ganz so viel hatte eine junge Frau wenig später bei einer Kontrolle auf dem Schweriner Damm getrunken. Aber auch 0,66 Promille im Vortest waren zu viel für die 19-jährige Fahranfängerin, die eigentlich bei 0,00 Promille hätte liegen müssen. Eine zweite Atemalkoholmessung wurde im Polizeirevier durchgeführt. In naher Zukunft wird sie ihren Führerschein für einen Monat abgeben und 500 Euro Geldbuße zahlen müssen.



Rauschmittel anderer Art spielten bei einem 36-jährigen Fahrzeugführer am Samstagmorgen auf dem Warener Papenberg eine Rolle. Ein erster Urintest verlief positiv auf Amphetamine. Auch er musste eine Blutprobenentnahme über sich ergehen lassen und wird beim Nachweis entsprechender Substanzen im Blut für mindestens einen Monat zu Fuß gehen müssen.



Den Höchstwert des Wochenendes lieferte eine 32-jährige Radfahrerin bei einer Kontrolle in der Röbeler Chaussee. Sie fiel den Polizeibeamten am Sonntagmorgen aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei Ihr 2,34 Promille. Für sie führte der Weg ebenfalls ins Krankenhaus zu einer Blutprobenentnahme. Weiterhin wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.



Alle Fahrzeugführer sind deutscher Nationalität.



