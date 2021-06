POL-LWL: PKW prallte gegen Baum - Fahrerin verletzt

Slate (ots) - Schwer verletzt wurde eine 66-jährige Autofahrerin, die am Samstagnachmittag auf der B 321 zwischen Slate und Zachow aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem PKW von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt war. Die deutsche Fahrerin war nach dem Vorfall ansprechbar und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Totalschaden.



