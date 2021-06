POL-LWL: Zwei Verletzte bei Motorradunfall

Vielank (ots) - Bei einem Motorradunfall auf der Kreisstraße 32 bei Vielank sind am Sonntagmittag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 62-jährige deutsche Motorradfahrer beim Überqueren der Flussbrücke über die Rögnitz aus noch ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über sein Krad verloren und war anschließend nach rechts von der Straße abgekommen. In weiterer Folge überschlug sich das Motorrad und blieb in einem angrenzenden Graben liegen. Während sich der Kradfahrer leichte Verletzungen zuzog, musste seine 58-jährige deutsche Mitfahrerin mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. An dem Motorrad, das erheblich beschädigt wurde, entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zur genauen Unfallursache ermittelt jetzt die Polizei.



