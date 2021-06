POL-NB: Brand der Sankt Jürgen Kapelle in Wolgast

Details anzeigen Kapelle Wolgast Kapelle Wolgast

Wolgast (LK VG) (ots) - Am 13.06.2021, gegen 12.45 Uhr ging in der Einsatzleitstelle des PP Neubrandenburg die Meldung über den Brand der Sankt Jürgen Kapelle in Wolgast ein. Vor Ort stellten die eingesetzten Funkwagenbesatzungen fest, dass der Dachstuhl des Gebäudes brannte. Den Feuerwehren aus Wolgast, Hohendorf, Kröslin, Zemitz und Lassan gelang es den Brand zu löschen. Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Breite Straße voll gesperrt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Kapelle ist wegen Baumaßnahmen eingerüstet. Da ein Fremdverschulden nicht auszuschließen ist, wurde eine Anzeige wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Durch den zuständigen Pastor wurde die Schadenshöhe nach derzeitigem Erkenntnisstand auf 350.000 Euro beziffert.



