POL-NB: Verkehrsunfall in Bergen auf der Insel Rügen mit zwei leicht verletzten Personen

Bergen (LK VR) (ots) - Am 13.06.2021 gegen 11.30 Uhr kam es auf der B 196, kurz vor der Kreuzung Ringstraße / Tilzower Weg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 69 - jähriger Potsdamer befuhr mit seinem Renault und seinen drei Insassen die B 196 aus Richtung Stralsund in Richtung Karow. Vor der Kreuzung musste der Renault verkehrsbedingt halten. In gleicher Richtung fuhr ein 76 - jähriger Rüganer mit seinem BMW, sah dies zu spät und fuhr auf den Renault auf. Dabei wurden zwei Insassen des Renaults, eine 55 - jährige Mitfahrerin und der 30 - jährige Beifahrer leicht verletzt und in das SANA - KH nach Bergen verbracht. Die B 196 war für ca. 20 Minuten voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.



