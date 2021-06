LWSPA M-V: Brückenanfahrung durch Fahrgastschiff in Loitz

Wolgast (ots) - In den Abendstunden des 12.06.2021 fuhr ein Fahrgastschiff auf der Peene aus bisher ungeklärter Ursache gegen die Klappbrücke im Hafen von Loitz. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich 25 Personen, davon 22 Fahrgäste, an Bord. Alle Personen blieben unverletzt, Betriebsstoffe sind nicht ausgetreten. Die bei dem verantwortlichen, 64-jährigen, deutschen Schiffsführer durchgeführte Atemalkoholkontrolle war negativ. Zum entstandenen Sachschaden kann zur Zeit noch keine Aussage getroffen werden. Die Brücke wird nach Auskunft der Verantwortlichen am Montag auf Schäden geprüft. Einschränkungen für den Betrieb der Klappbrücke sind nicht erteilt worden. Für das Fahrgastschiff wurde bis zur Kontrolle durch die zuständige Behörde ein Weiterfahrverbot durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Ostsee ausgesprochen.



