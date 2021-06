POL-NB: Unter Alkohol Unfall verursacht

Wolgast (VG) (ots) - Am Morgen des 13.06.2021 ereignete sich auf der K22 ein Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr die K 22 aus Richtung Wusterhusen kommend. Kurz vor der Ortschaft Stevelin kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit fünf Bäumen. Da eine Atemalkoholkontrolle einen Wert von 0,79 Promille ergab, wurde der Führerschein beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt.

Der Fahrzeugführer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Greifswald verbracht. Die hinzugezogene freiwillige Feuerwehr Wusterhusen kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe, welcher der vollständig beschädigte VW Passat verlor. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5.000 Euro.



Verena Splettstößer



Erste Polizeihauptkommissarin

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführerin vom Dienst



Tel.: 0395/ 5582 2223



Fax: 0395/ 55825 20226

E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell