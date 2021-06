POL-NB: Ruhestörender Lärm durch ´Sieg Heil´ Rufe in Stralsund

PHR Stralsund (ots) -



Am 13.06.2021 wurde die Polizei gegen 01:00 Uhr wegen ruhestörenden

Lärms gerufen. Ein Zeuge gab an, dass sich eine Personengruppe Höhe

der Stadtkirche" Alter Markt" aufhält. Laut Angaben des Zeugen wurden

mehrfach aus einer gröhlenden Gruppe heraus rechtsradikale sowie

strafrechtlich relevante Parolen gerufen. Im Zuge der sofort

eingeleiteten Nahbereichsabsuche konnten durch die Polizeikräfte ca.

25 jugendliche Personen zwischen 16 und 20 Jahren aus dem Landkreis

Vorpommern-Rügen bzw. Stralsund festgestellt werden. Ein Großteil

wurde namentlich bekannt gemacht. Es handelt sich hierbei um deutsche

Staatsbürger.Die vor Ort befindlichen Polizeibeamten stellten die

Ruhe wieder her und nahmen Strafanzeige wegen der Verwendung von

Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf. Der polizeiliche

Staatsschutz der Kriminalpolizei Anklam wird die weiteren

Ermittlungen übernehmen.



Wer weitere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder zu den

Tatverdächtigen geben kann, wendet sich bitte an die

Einsatzleitstelle unter der Telefonnummer 0395/55822224,an die

Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder

an jede andere Polizeidienststelle.





Im Auftrag



Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







