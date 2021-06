POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Crivitz

Sternberg (ots) - Die seit dem 12.06.2021 als vermisst gemeldete Person aus Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) konnte im Rahmen von Ermittlungen wohlbehalten angetroffen werden.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung der Drohnenstaffel des Deutschen Roten Kreuzes Schwerin, welche durch den Einsatz einer Drohne mit Wärmebildkamera den entscheidenden Hinweis zum Auffinden der Person geben konnten.



Es wird um Löschung aller in diesem Zusammenhang weiterverbreiteten Meldungen in anderen Medien, insbesondere des veröffentlichten Bildmaterials, gebeten.



Dirk Hoffmann

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Katja Marschall Sophie Pawelke

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell