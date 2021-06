Öffentlichkeitsfahndung – Vermisste Frau in Crivitz

Details anzeigen Rita Haak Rita Haak

Die Sternberger Polizei bittet um Mithilfe. Seit dem 12.06.2021 wird die 66-jährige Rita Haak vermisst. Frau Haak verließ um 13:45 Uhr ihre Wohnanschrift im Bereich der Straße An der Bahnstrecke in Crivitz.



Frau Haak ist ca. 160 cm groß und von normaler Statur. Sie ist Brillenträgerin und hat schulterlange grau-blonde Haare. Bekleidet ist sie mit einer hellen Hose und einem grünen T-Shirt. Sie führt einen kleinen braunen Koffer und eine helle Jacke bei sich.



Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Person. Wer hat Frau Haak gesehen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Sternberg unter der Telefonnummer 03847 43270 oder an jede andere Polizeidienststelle.



