POL-NB: Verkehrsunfall auf der Insel Rügen zwischen Dreschvitz und Samtens

Negast (LK VR) (ots) - Am 12.06.2021 gegen 14.20 Uhr befuhr der 83 - jährige Rüganer mit seinem PKW VW Golf die L 30 aus Richtung Dreschvitz komment in Fahrtrichtung Samtens.

Ca. 50 Meter vor dem Ort Negast kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Straßenbaum.

Er wurde mit schweren Verletzungen in das SANA - KH Bergen verbracht. Die L 30 war für ca. 40 Minuten voll gesperrt. Der Schaden beträgt ca. 7.500 Euro.



