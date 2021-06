POL-NB: Zeugen gesucht - Zwei Kräder und ein Rasentraktor gestohlen

17237 Bergfeld (ots) - In der Zeit vom 09.06.2021, 19:30 Uhr bis 10.06.2021, 07:30 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in 17237 Bergfeld zu einem Einbruch in einen Schuppen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gewaltsamen Zugang zu dem verschlossenen Schuppen und entwendeten zwei Kleinkrafträder und einen Rasentraktor.



Dabei handelt es sich um zwei Simson S 51 in der Farbe Grün sowie einen roten Aufsitzrasenmäher des Herstellers MTD. Der Schaden beläuft sich auf ca. 7500 EUR.



Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben, andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben oder Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981 - 258 224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de.



