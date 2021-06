POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger

Neustadt-Glewe (ots) -



Am Abend des 10.06.2021 gegen 20:15 Uhr kam es in Neustadt-Glewe,

Alte Burg, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Skoda

und einem Fußgänger. Der 17-jährige Fußgänger wurde beim Betreten der

Fahrbahn vom Fahrzeug erfasst und erlitt durch den Zusammenstoß

lebensbedrohliche Verletzungen. Er wurde mit einem

Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Schwerin verbracht. Am Pkw

der 19-jährigen Fahrerin entstand Sachschaden.



Aufgrund der Schwere des Unfalls und zur Aufklärung der genauen

Umstände des Unfallhergangs wurde ein Unfallsachverständiger der

DEKRA hinzugezogen. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch die

Kriminalpolizei Ludwigslust übernommen.



Im Auftrag

Bretz

Polizeioberkommissarin

Polizeihauptrevier Ludwigslust



