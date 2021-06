POL-NB: Zwei Verletzte nach Vorfahrtsunfall auf Usedom

Heringsdorf /Usedom (ots) - In Heringsdorf auf der L 266 ereignete sich heute um 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall, nachdem ein 67-jähriger Mann mit seinem PKW Mercedes die Vorfahrt einer 31-jährigen polnischen Fahrerin eines Opel missachtete. Bei der Kollision wurden zwei Personen verletzt und mussten zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 15.000 EUR. Die Ortsdurchfahrt Heringsdorf musste für eine Stunde halbseitig gesperrt werden.



