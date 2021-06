POL-NB: Sicher in den Urlaub

Neubrandenburg (ots) - Ab morgen dürfen wir auch Tagestouristen wieder im schönsten Bundesland begrüßen! Und auch unsere Ferien starten bald. Damit Sie sicher in den Urlaub starten können, haben wir ein paar Präventionshinweise für Sie zusammengetragen damit Sie die zahlreichen Seen der Mecklenburgischen Seenplatte, die wundervollen Ostseestrände zwischen Rügen und Usedom und die großartige Natur im Osten Mecklenburg-Vorpommerns unbeschwert genießen können.



Bevor Sie selbst in den Urlaub starten gibt es einige Hinweise für Ihr Zuhause, die Vorbereitungen Ihrer Reise und für unterwegs:



- Lassen Sie während Ihrer Abwesenheit Haus beziehungsweise

Wohnung nicht unbewohnt erscheinen. Bitten Sie Ihre Nachbarn darum,

regelmäßig den Briefkasten zu leeren. Hinterlassen Sie auch auf Ihrem

Anrufbeantworter oder in den sozialen Netzwerken keine entsprechenden

Hinweise auf Ihre Abwesenheit



- Kopieren Sie wichtige Unterlagen (Pass, Flugticket, Kreditkarte,

Impfausweis) vor Reiseantritt und bewahren Sie diese an separater

Stelle in Ihrem Gepäck auf. Um Debit- beziehungsweise Kreditkarten

bei einem Diebstahl unverzüglich sperren zu können, notieren Sie die

Sperrnotruf-Nummer 116 116 beziehungsweise speichern Sie diese im

Mobiltelefon



- Nehmen Sie nur so viel Bargeld, Zahlungskarten oder Ausweise mit

wie nötig



- Lassen Sie Wertgegenstände und Ihr Gepäck nie unbeaufsichtigt.

Seien Sie insbesondere bei größeren Menschenansammlungen, z.B. im

Gedränge an Bahnhöfen, Flughäfen oder in der Nähe von

Sehenswürdigkeiten vorsichtig. Diese sind bei Taschendieben sehr

beliebt



- Tragen Sie auf der Fahrt in Ihren Urlaubsort Ihre

Zahlungsmittel, Ausweise und Dokumente direkt am Körper



Wenn Sie dann sicher am Urlaubsort angelangt sind, beachten Sie bitte Folgendes:



- Schließen Sie Auto, Wohnwagen, Hotelzimmer oder Ferienwohnung

immer ab, auch wenn Sie nur kurz weg sind. Lassen Sie Geld und andere

Wertsachen nie offen herumliegen



- Reduzieren Sie Ihr mitgeführtes Bargeld auf das notwendige

Minimum und zeigen Sie anderen möglichst wenig davon



- Wenn Sie unterwegs mit dem Pkw, dem Wohnwagen oder dem Zweirad

kurz halten, z. B. um zu tanken oder eine Raststätte aufzusuchen,

seien Sie wachsam. Dieben reicht eine kurze Abwesenheit, um

Wertsachen aus Ihrem Fahrzeug zu stehlen oder sogar damit wegzufahren



- Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten

Parkplätzen ab



- Lassen Sie nichts Wertvolles in Ihrem Fahrzeug, nicht versteckt

oder im Kofferraum - auch wenn Sie es nur für kurze Zeit verlassen



- Wenn Sie aussteigen: Zündschlüssel ziehen, Fenster, Türen,

Kofferraum, Schiebedach und Tankdeckel abschließen



- Wenn Sie unterwegs übernachten: Nehmen Sie sämtliches Gepäck aus

dem Kofferraum



- Legen Sie Zahlungsmittel, Papiere und Wertsachen (z. B. Schmuck)

unmittelbar nach der Ankunft in den Safe oder geben Sie diese bei der

Hotel- oder Campingplatzverwaltung in eine sichere Verwahrung



- Lassen Sie Ihre Sachen, z.B. beim Baden, nie unbeaufsichtigt

oder ungesichert zurück



- Bewahren Sie wichtige Gegenstände auf keinen Fall in für

Langfinger leicht zugänglichen Fächern bzw. Außentaschen Ihres

Rucksacks auf



Besonders für Radfahrer ist unser Urlaubsland ein immer beliebteres Ziel geworden. Jedoch bildet der Diebstahl von Fahrrädern und Fahrradträgern einen besonderen Schwerpunkt in unserer Region. Daher bitten wir Sie, folgende Hinweise zu beachten:



- Stabile Fahrradschlösser nutzen. Den besten Diebstahl-Schutz

bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser. Dünne Ketten-,

Bügel-, oder Kabelschlösser lassen sich dagegen leicht mit einfachen

Hilfsmitteln oder Werkzeugen wie Kombizange oder Seiten-schneider

"knacken"



- Fahrrad immer anschließen, nicht nur abschließen. Schließen Sie

den Fahrradrahmen immer an einen festen Fahrradständer oder einen

anderen fest verankerten Gegen-stand an. Auch wenn Sie nur kurz

abwesend sind



- Meiden Sie dunkle Ecken, einsame Plätze oder schlecht einsehbare

Straßen. Auch Öffentlichkeit kann vor Dieben schützen



- Fahrrad-Diebstahlschutz mit GPS-Tracking. Eine Möglichkeit

Fahrräder gegen Diebstahl zu schützen, ist das Anbringen eines

versteckten Senders am Rad. Diese Sender, so genannte GPS-Tracker,

alarmieren den Besitzer per SMS auf das Mobiltelefon, wenn das

abgestellte Fahrrad bewegt wird. Zudem übermitteln sie laufend den

aktuellen Standort des Fahrrads



- Viele Elektrofahrräder (E-Bikes, Pedelecs) haben ein

Rahmenschloss, das allerdings nicht als Diebstahl-Schutz reicht.

Diebe können die Fahrräder trotz Sicherung mit dem Rahmenschloss

einfach wegtragen oder sogar auf dem Vorderrad wegrollen



- Das Rad codieren lassen oder anders individuell kennzeichnen



- Wenn Sie Ihren Fahrradträger nicht nutzen, entfernen Sie ihn

bitte vom Fahrzeug und lagern Sie ihn sicher, z. B. in der

Ferienwohnung oder in einem abschließbaren Raum



- Für einen zusätzlichen Diebstahlschutz des Fahrradträgers

empfehlen wir die Sicherung mit einem Schlaufenseil und einem

Sicherheitsschloss. Diese beiden Gegenstände bekommen Sie u. a. im

Baumarkt oder im Fahrradgeschäft



Weitere Hinweise gibt es auf www.polizei-beratung.de



Wir wünschen allen Gästen in unserem Zuständigkeitsgebiet einen angenehmen und sicheren Aufenthalt. Scheuen Sie sich nicht davor, die Polizei vor Ort anzusprechen. Wir sind gerne für Sie da und haben mit unserem Bäderdienst die touristischen Regionen verstärkt im Blick.



Rückfragen bitte an:



Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Auf Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell