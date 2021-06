POL-HWI: Geschwindigkeitskontrolle vor Kindergarten

Dalberg (ots) - Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr führt die Polizei regelmäßig Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durch.



Am gestrigen Vormittag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Gadebusch die Geschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge vor der Kindertagesstätte in Dalberg.



Innerhalb von etwa zwei Stunden wurden 133 Fahrzeuge, von denen 15 die zulässigen 30 km/h überschritten, gemessen.



Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 61 km/. In diesem Fall ist mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg zu rechnen.



