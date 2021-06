POL-HRO: Brand zweier Garagen

Rostock (ots) - In der heutigen Nacht des 10. Juni gegen 1:00 Uhr früh brannten zwei Garagen in Rostock Gehlsdorf.



Ein Hinweisgeber bemerkte die Brände und informierte die Polizei sowie die Feuerwehr, die kurze Zeit später im Schöffenweg eintrafen. Beide Garagen brannten bis auf die Grundmauern nieder. Es bestand keine Gefahr für umliegende Wohnhäuser bzw. Personen. In den Garagen wurden diverse Gegenstände komplett zerstört. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5.000 Euro.



Eine Nahbereichsfahndung nach den Tatverdächtigen blieb zunächst ohne Erfolg. Aktuell wird durch die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt.



