POL-HST: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall bei Poseritz

Poseritz (ots) - Bereits am Montag, dem 07.06.2021 ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei PKW mit zwei verletzten Personen auf der Landesstraße 29 zwischen Poseritz und Zeiten.



Den Link zur Pressemitteilung über den Verkehrsunfall finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4935764



Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang, dass sich der oder die Fahrerin des Traktors bei der Polizei meldet.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei in Bergen (03838/8100) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



