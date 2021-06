POL-LWL: PKW kollidiert mit Fahrrad

Lübtheen (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem PKW hat sich am Mittwochvormittag in Lübtheen eine Fahrradfahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die 66-jährige deutsche Frau kam anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich gegen 10:40 Uhr an einer Einmündung in der Poststraße. Vermutlich hatte ersten Erkenntnissen zufolge die Autofahrerin die Vorfahrt missachtet. Jedoch dauern die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache noch an. An den beteiligten Fahrzeugen entstand verhältnismäßig geringer Sachschaden.



