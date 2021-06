POL-ANK: Tageswohnungseinbruch in Bandelin

Züssow (ots) - Gestern Morgen (08. Juni 2021, zwischen 07.30 und 09.30 Uhr) sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Bandelin eingebrochen und verursachten einen hohen Schaden. Die Täter durchwühlten das Haus und entwendeten Schmuck sowie auch elektronische Geräte im Gesamtwert von mindestens 10.000 Euro.



Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und Spuren gesichert. Hinweise nimmt die Polizei in Wolgast unter 03836-2520, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



